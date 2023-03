Suisse-UE: Le Conseil fédéral veut un mandat de négociation d’ici fin juin

La situation commence à se détendre entre la Suisse et l’Union européenne.

Le gouvernement «constate l’existence d’une dynamique positive dans les discussions menées entre la Suisse et l’UE aux niveaux technique, diplomatique et politique», écrit-il. «Il s’agit maintenant d’élaborer des solutions aux questions encore en suspens, afin de définir une base commune en vue de la préparation du mandat de négociation». C’est le Département des affaires étrangères qui sera chargé d’élaborer, avec ceux de la justice et de l’économie, les grands axes de ce mandat.