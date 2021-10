Diplomatie – Le Conseil fédéral veut une nouvelle ambassade auprès du Vatican

Un dialogue plus régulier

Avec cette nouvelle ambassade, il sera également possible d’approfondir et de concrétiser la collaboration entre la Confédération et le Saint-Siège sur des thématiques de politique intérieure d’importance pour les relations bilatérales.

Relations diplomatiques avec Malte et Saint-Marin

Ce nouveau projet permettra encore au Conseil fédéral de créer une accréditation diplomatique multiple couvrant le Vatican, Malte et Saint-Marin. Le but en ce qui concerne Malte est d’approfondir les relations bilatérales dans le cadre de la politique européenne de la Suisse. Une accréditation multiple permettra d’ailleurs de suivre les développements en Méditerranée centrale et plus particulièrement ce qui concerne les flux migratoires.