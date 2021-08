Coronavirus : Le CF veut vacciner les Suisses de l’étranger et tous les frontaliers

Les Suisses de l’étranger ainsi que les frontaliers sans assurance maladie devraient pouvoir se faire piquer en Suisse. Berne veut modifier l’ordonnance sur les épidémies en ce sens.

Maintenant que toutes les personnes vivant en Suisse qui souhaitent se faire vacciner ont pu le faire et qu’il y a suffisamment de doses de vaccins disponibles, le Conseil fédéral estime que l’accès à la vaccination devrait être accordé à d’autres personnes ayant un lien étroit avec la Suisse. Il s’agit des Suisses de l’étranger sans assurance maladie obligatoire en Suisse, des membres de leur famille proche (conjoints, enfants, parents et beaux-parents qui vivent dans le même ménage) et des frontaliers sans assurance maladie obligatoire en Suisse.