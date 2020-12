Suisse : Le Conseil national favorable à un déficit nul de l’AVS en 2050

La chambre basse a tacitement adopté jeudi une motion proposant que le premier pilier atteigne un déficit nul d’ici trente ans. Le texte passe au Conseil des États.

Le déficit cumulé de l’AVS atteindra plus de 260 milliards de francs d’ici à 2050. Une partie sera couverte par le relèvement des contributions salariales grâce à la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA). Une autre sera financée par le relèvement de la TVA et l’harmonisation de l’âge de la retraite homme-femme prévus dans le projet de réforme AVS21.