Parlement : Le Conseil national rend hommage à René Felber

La présidente de la Chambre du peuple, la Vaudoise Isabelle Moret, a prononcé l’éloge funèbre de l’ancien conseiller fédéral neuchâtelois décédé le 18 octobre dernier.

«René Felber est un cas d’école pour l’instruction civique, a déclaré la Vaudoise. Il a rempli toutes les fonctions politiques à l’échelon communal, cantonal et fédéral». Ceux qui l’ont côtoyé ont toujours admiré la cohérence de son action.

Il n’avait cependant pas réussi à convaincre le peuple d’adhérer au traité sur l’Espace économique européen (EEE). Vingt ans plus tard, il s’amusait de voir que la voie bilatérale développée au fil des ans remplaçait les accords prévus par l’EEE.

Partisan de l’ouverture

Après la chute du Mur de Berlin et la dissolution du bloc de l’Est, l’ancien chef de la diplomatie suisse a renforcé la dimension solidaire des relations extérieures de la Suisse, selon Mme Moret. La Confédération a été parmi les premiers pays à reconnaître et à coopérer avec les pays d’Europe centrale et orientale.