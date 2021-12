Berne - Le Conseil national vote le retour des tests gratuits

Le Conseil national a adopté par 144 voix contre 43 ce jeudi, dans le cadre de la loi Covid-19, une disposition visant à la prise en charge par la Confédération du coût des tests, afin qu’ils redeviennent gratuits pour la population. Seul le PLR s’est opposé à cette proposition. Dans un communiqué, il déplore «une alliance contre nature entre l’UDC et la gauche». Pour le PLR: «Ne pas se faire vacciner est un choix personnel qui implique d’en assumer la responsabilité. Ainsi, les coûts découlant de cette décision personnelle ne doivent pas être répercutés sur la collectivité».

Le chef de la Santé, Alain Berset, avait fait part également de son opposition: «Cette décision limiterait la Confédération et les cantons dans le développement de la stratégie de tests et, surtout, parce que les coûts des tests PCR individuels pour les personnes asymptomatiques n’ont jamais été pris en charge jusqu’ici par la Confédération et que nous nous attendrions, dans ce cas, à des coûts considérables ainsi que, potentiellement, à une surcharge des capacités des laboratoires…» Le Conseil des États doit encore se prononcer sur la question.