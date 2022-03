Devenir propriétaire – Le Conseil national vote pour libérer le 2e pilier

Sera-t-il bientôt possible d’utiliser plus facilement l’argent épargné dans son 2e pilier pour s’acheter un logement? C’est la volonté qu’a affiché ce mardi une majorité du Conseil national, contre l’avis du Conseil fédéral.

Les personnes qui ont entre 35 et 45 ans

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national propose une motion pour revenir à la situation d’avant. Ce mardi, elle a été acceptée par 81 contre 71 voix. Philippe Nantermod (PLR/VS) a défendu la proposition «Depuis 2012, les règles d’accession à la propriété en utilisant son deuxième pilier ont été grandement resserrées, limitées. Cela frappe en particulier les jeunes, les personnes qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont travaillé comme salariés, qui ont mis de l’argent de côté par leur caisse de pension et qui ne peuvent plus accéder à la propriété comme ils le pouvaient avant».