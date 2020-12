Médias : Le Conseil suisse de la presse remanie ses rangs

Pour la première fois de son histoire, il y a plus de femmes que d’hommes à l’organe d’autorégulation de la partie rédactionnelle des médias suisses. Susan Boos est la nouvelle présidente.

La présidence du Conseil de la presse sera donc composée à l’avenir de Susan Boos, nouvelle présidente élue, d’Annik Dubied et de Max Trossman, écrit le Conseil suisse de la presse.

Six nouveaux membres, dont trois journalistes francophones, rejoignent le Conseil suisse de la presse. La professeure en journalisme Annik Dubied (Université de Neuchâtel) reprendra les fonctions de vice-présidente du conseil à la mi-2021, indique l’organisme lundi dans un communiqué.

Dès le 1er janvier 2021, les journalistes Joëlle Fabre («24heures»), Michael Furger («NZZ am Sonntag»), Fati Mansour («Le Temps») et Anne-Frédérique Widmann («RTS») feront leur entrée au Conseil de la presse. La professeure d’histoire Monika Dommann (Université de Zurich) et l’avocat Luca Allidi rejoigne également l’organisme.