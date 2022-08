Covid-19 : Le conseiller de la Maison-Blanche va rendre son tablier en décembre

Il a également annoncé qu’il se retirerait, à cette date, de son poste de directeur de l’Institut national des maladies infectieuses (NIAID), qu’il occupait depuis 38 ans, tout en précisant qu’il ne s’agissait pas encore pour lui de «prendre sa retraite». «Je prévois de poursuivre la prochaine phase de ma carrière avec toute l’énergie et la passion qu’il me reste pour mon domaine», a-t-il déclaré.

Le président Joe Biden a immédiatement adressé «ses profonds remerciements» au Dr Fauci pour son travail. «Les États-Unis sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui», a-t-il salué. Anthony Fauci a servi sous sept présidents américains différents, en commençant avec Ronald Reagan. «Cela a été l’honneur de ma vie de diriger le NIAID», a-t-il écrit, en énumérant les crises traversées: épidémie de sida, ebola, zika…