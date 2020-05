Genève

Le conseiller d’Etat Poggia veut punir les manifestants en vélo

Le magistrat chargé de la sécurité n’a pas apprécié le défilé non-autorisé des amoureux de la petite reine, lundi, en soutien à la récente création de pistes cyclables en ville.

Plus de 1500 cyclistes ont apporté leur soutien, lundi 18 mai 2020, aux nouveau aménagements pour les deux-roues, effectués par le Canton. Ils ont aussi demandé la pérennisation de ces mesures, qui font débat.

Les organisateurs de la manifestation à vélo de lundi dernier, à Plainpalais, sont dans le collimateur du conseiller d’Etat Mauro Poggia. Chargé de la sécurité, le magistrat MCG a expliqué, mercredi soir sur Léman Bleu , qu’il souhaitait que les personnes à l’origine du défilé et les participants soient amendés. Plus de 1500 amoureux de la petite reine avaient roulé en soutien aux récents aménagements temporaires de pistes cyclables en ville, décidés par le Canton. Les participants demandaient également leur pérennisation. Mauro Poggia a cependant rappelé que la manifestation n’avait pas été autorisée et que tout rassemblement restait pour l’heure prohibé en raison de la pandémie.