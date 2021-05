Valais - Le conseiller d’Etat qui va au travail en CarPostal

« Je ressens un peu d’excitation et d’appréhension », avouait-il en descendant du bus l’amenant à Sion, ce lundi matin. «Toutefois, j e n’aurai pas le temps de gamberger puisque je d evrai défendre trois projets de l oi ou crédits dès d emain devant le Grand Conseil. »

Plus jeune élu à l’Exécutif valaisan depuis 1913 (Maurice Troillet), Mathias Reynard sait qu’il ne devra pas décevoir. Notamment, les quelque 49’000 électeurs qui l’ont soutenu le 28 mars dernier. «J’en suis conscient», admet-il. «À moi d’être à la hauteur. Les soutiens et les nombreux messages d’encouragement reçus me donnent beaucoup d’énergie. »