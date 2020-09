Diplomatie : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Iran

Dans le cadre des célébrations liées aux 100 ans de la diplomatie suisse en Iran, le ministre des Affaires étrangères rencontrera le président Rohani ce week-end lors d’une visite de trois jours.

Lors de ce voyage, Ignazio Cassis inaugurera en outre une exposition sur l’histoire des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran.

Durant son séjour, le chef du DFAE rencontrera le président iranien Hassan Rohani, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani.

Seront évoqués des sujets bilatéraux comme les droits de l’homme ou le canal de financement suisse pour les exportations de biens humanitaires vers l’Iran. Les développements autour de l’accord nucléaire et la situation au Moyen-Orient seront aussi à l’ordre du jour des discussions.

Lors de ce voyage, Ignazio Cassis inaugurera en outre une exposition sur l’histoire des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran et il rencontrera des représentants d’entreprises suisses, du monde scientifique et du secteur de la santé.