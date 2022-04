Droit pénal sexuel : Le consentement est «la meilleure solution» contre les violences sexuelles

Une enquête commandée par Amnesty International montre que la majorité des Suisses pensent que le principe du «seul un oui est un oui» est la meilleure façon de protéger les victimes.

Pour la majorité de la population, et en particulier les jeunes générations, le principe du consentement mutuel, «seul un oui est un oui», est non seulement la norme lors des rapports sexuels mais aussi la meilleure façon de protéger les personnes concernées par la violence sexuelle. Telle est l’une des conclusions à laquelle est arrivée une enquête de l’institut de recherche gfs-bern, commandée par Amnesty International dans le cadre de la réforme du droit pénal relatif aux infractions sexuelles .

Cette dernière observe aussi que «le soutien à un droit pénal moderne en matière sexuelle est particulièrement élevé chez les personnes objectivement les plus concernées par la violence sexuelle: les femmes, les jeunes et les personnes queers». Chez les 18-35 ans, par exemple, «50% estiment que la solution du consentement est la meilleure option pour protéger les personnes concernées», souligne l’étude de gfs-bern.

«Comportements et attitudes problématiques»

Si la majorité des Suisses affirme faire preuve d’égards dans les relations et rapports sexuels en s’assurant du consentement explicite de l’autre personne, «l’étude fait toutefois apparaître à plusieurs reprises des groupes de personnes dont les réponses renvoient à des comportements et attitudes problématiques», nuance Cloé Jans. L’étude a démontré les réalités suivantes:

À noter que «ces opinions problématiques à propos de la disponibilité sexuelle sont nettement plus répandues chez les hommes». Mais l’étude atteste toutefois «d’une évolution encourageante» des mentalités. «Les hommes aussi sont de plus en plus nombreux à trouver qu’il est normal de se soucier durant toute la durée d’un rapport sexuel que les personnes impliquées se sentent bien. Ce message n’est hélas pas encore passé chez tout le monde», déplore Markus Theunert de männer.ch.