Etats-Unis : Le constat climatique de la Banque mondiale et du FMI est sévère

A 15 jours de la COP26, les réunions du FMI et de la Banque mondiale ont servi de test pour jauger la volonté des pays riches de s’attaquer au changement climatique.

«Avec (...) une perte de biodiversité et une transition énergétique plus urgente que jamais, je ne peux que nous encourager à nous mettre tous au travail et à résoudre ce problème», a-t-il ajouté.

«Les pays riches doivent consacrer un montant plus important de l’argent des contribuables pour assurer la transition à l’étranger vers le zéro émission» carbone, a ainsi estimé son dirigeant, Larry Fink, dans le New York Times, mercredi.

Plus de 200 millions de migrants

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont, elles, documenté les effets du changement climatique et l’impact dévastateur si rien n’est fait.

Offensive aux Etats-Unis aussi?

Cette semaine, les yeux étaient aussi rivés sur les Etats-Unis, pays hôte de ces réunions et l’un des plus grands émetteurs de carbone au monde.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a réuni cette semaine les dirigeants de plusieurs prêteurs multilatéraux – dont la Banque mondiale et des banques de développement en Europe, Amérique latine, Asie et Afrique – et les a exhortés à consacrer plus d’argent à des projets destinés à atténuer le changement climatique.