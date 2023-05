Ville de Fribourg: Le consul honoraire biélorusse va siéger au parlement fribourgeois

Voilà une double casquette qui fait déjà couler de l’encre. Le binational russo-suisse Andrey Nazheskin, encarté à l’UDC, vient de faire son entrée dans le législatif de la ville de Fribourg en tant que «vient-ensuite». Or, il est aussi consul honoraire de Biélorussie, c’est-à-dire appelé à porter les intérêts du pays auprès de la Suisse, rapporte la RTS. Cette présence d’un représentant d’un régime autoritaire, sous sanctions suisses et européennes pour son soutien à l’invasion russe en Ukraine, fait réagir notamment des élus à Berne, ainsi que du côté de l’ONG Libereco, qui juge incompatible de représenter «une dictature» tout en défendant les valeurs démocratiques d’un organe législatif suisse.

Toutefois, rien d’illégal dans cette double casquette, précise la RTS. Le Département des affaires étrangères, s’il concède l’existence de restrictions dans certains cas, estime que celui-ci n’est pas problématique tant qu’Andrey Nazheskin déclare ses intérêts. Interrogé par la RTS, le principal concerné ne voit pas non plus de problème. «Notre rôle est loin d'être politique. On n'exerce aucune influence. On est responsable pour les citoyens biélorusses et les Suisses en Biélorussie. On est responsable pour les choses culturelles ou sportives. Donc je ne vois pas de conflit d'intérêts.» Il précise ne pas être rémunéré pour son poste de consul honoraire.