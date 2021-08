Tennis - Le conte de fée de Teichmann a pris fin en finale

Toutes les bonnes choses ont une fin. La Suissesse au matricule 76 à la WTA a été largement dominée par la No 1 mondial pour sa 1re apparition à ce niveau de la compétition, en 1h13 de jeu. La Biennoise, qui n'a passé qu'un tour en Grand Chelem dans sa carrière, gardera surtout de cette incroyable semaine dans l'Ohio son parcours exceptionnel, où elle a battu successivement Naomi Osaka (No 2), Karolina Pliskova (No 4) et Belinda Bencic (No 12), excusez du peu.