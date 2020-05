Tennis

Le conte de fée vire au cauchemar

L'Argentine Silvina Funes voulait embrasser Djokovic. Mais elle est bloquée aux Etats-Unis, sans argent, et vient de se faire licencier.

Présidente du Fan club de Novak Djokovic dans son pays, l'Argentine avait économisé toute une année afin de pouvoir se rendre en Californie. Elle a pris pour la première fois l'avion le 27 février dernier, direction Los Angeles. Fan du No1 mondial depuis 2008, elle n'avait jamais été aussi proche de réaliser son rêve: embrasser et converser de vive voix avec son idole, avec qui elle partage déjà des photos, des vidéos et des sourires à travers les réseaux sociaux.

Depuis, le monde a changé. Le Covid-19 est passé par là et Silvina Funes a non seulement pas pu croiser Novak Djokovic, mais elle est bloquée aux Etats-Unis avec plus que 100 dollars en poche et aucune possibilité de rentrer au pays. La compagnie American Airlines ne reconnaît plus son billet de retour et le gouvernement argentin a fermé ses frontières en ne donnant que peu de renseignements à ses 1800 ressortissants bloqués aux Etats-Unis.