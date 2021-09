En cas de Décès d’Elizabeth II : Le contenu top secret de l’opération «London Bridge» a fuité

Politico s’est procuré la marche à suivre établie par le gouvernement en prévision de la mort de la reine d’Angleterre. Les autorités craignent notamment que Londres ne soit prise d’assaut.

À 95 ans, la reine Elizabeth II semble encore très en forme et pas près de laisser le pouvoir à son fils Charles, 72 ans. Pourtant, et c’est bien normal, le gouvernement britannique prépare déjà méticuleusement les jours qui suivront le décès de la monarque. Il faut dire que la disparition de celle qui aura régné le plus longtemps sur le Commonwealth, s’annonce comme un moment sans précédent dans la vie nationale britannique. Pour la première fois, les détails de la fameuse opération «London Bridge» ont fuité dans les médias, et plus précisément sur le site Politico.