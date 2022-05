Avions de combat : Le contrat d’achat doit être signé en mars 2023 au plus tard

Une commission exige que le Conseil fédéral conclue l’achat des F-35 avant l’expiration du délai, sans tenir compte de l’initiative populaire qui veut l’en empêcher.

Le Parlement veut accélérer l’achat des avions de combat F-35 et le Conseil fédéral n’attend que ça. Mercredi, la commission de la politique de sécurité du Conseil des États a communiqué avoir voté pour que «le Conseil fédéral soit chargé, une fois la décision du Parlement prise, de signer les contrats d’acquisition avec le gouvernement des États-Unis au plus tard d’ici au 31 mars 2023 (échéance des offres)».

Les discussions doivent avoir lieu d’abord dans les deux chambres. Une fois que ce sera fait, normalement cet automne, le gouvernement pourra signer les contrats. «La crise actuelle en Ukraine montre clairement à quel point il est important de renforcer les forces aériennes et d'acquérir le F-35 le plus rapidement possible. C'est un signe fort contre la gauche qui met en péril notre sécurité et fait fi de la décision populaire de septembre 2020», a écrit le Parti libéral-radical dans un communiqué.