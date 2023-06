Le contrat de garantie de 9 milliards pour UBS a été signé

En cas de pertes dans le rachat de Credit Suisse, UBS absorbera les 5 premiers milliards. Et si c’est plus grave, les 9 milliards suivants seront épongés par la Confédération. Tel est l’accord qui a été signé formellement entre UBS et la Confédération cette semaine, à quelques jours de la réalisation de la fusion juridique des deux banques, qui devrait aboutir lundi 12 juin.