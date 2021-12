Le contrat du footballeur Christian Eriksen avec l’Inter Milan est rompu

Football : Le contrat d’Eriksen avec l’Inter Milan est rompu

Le joueur danois, qui avait été victime d’un arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020, ne jouera plus pour le club italien.

L’Inter Milan et Christian Eriksen se sont mis d’accord pour mettre fin au contrat de l’international danois, a annoncé le club vendredi, ce qui peut permettre au joueur, six mois après son arrêt cardiaque pendant l’Euro, de pouvoir chercher une équipe pour rejouer.

«Le club et toute la famille nerazzurra embrassent le joueur et lui souhaitent le meilleur pour l’avenir. Même si aujourd’hui, les chemins de Christian et de l’Inter se séparent, il restera un lien fort et indissoluble» entre nous, ajoute le club champion d’Italie.