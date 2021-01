Le FC Barcelone est dans les chiffres rouges foncés, voire écarlates. L'un des plus grands clubs du monde a une dette globale de 1'268'421'249,75 francs suisses et doit rembourser la bagatelle de 789'384'068,47 francs à court terme. La pandémie de coronavirus n'a pas aidé, mais c'est surtout la gestion de l'ancien président Josep Maria Bartomeu qui est en cause.