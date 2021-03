Suisse : Le contre-projet à l’initiative biodiversité est sous toit

Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage».

Le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage», dite «initiative biodiversité» est prêt. Il a été mis mercredi en consultation jusqu’au 9 juillet. Pour rappel, l’initiative, déposée le 8 septembre dernier par plusieurs organisations de protection de la nature et de l’environnement en même temps que l’Initiative paysage, souhaite renforcer la protection de la nature, du paysage et du patrimoine bâti comme tâche commune de la Confédération et des cantons. Les initiants veulent obtenir que «les moyens financiers et les surfaces nécessaires à la biodiversité soient enfin alloués au bénéfice des habitats et des espèces menacées».