Environnement: Le contre-projet indirect à l’initiative pour les glaciers est sous toit

D’ici à 2050, les secteurs du bâtiment et des transports ne devront plus émettre de CO2, et celui de l’industrie devra réduire ses émissions de 90%, projette la commission.

La commission cherche à ancrer aussi vite que possible des objectifs climatiques concrets dans le droit suisse et ainsi à faire avancer la politique climatique suisse sur le long terme, précise-t-elle. Elle souhaite amener l’économie et la société vers l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, comme voulu par l’initiative.

Objets progressifs et mesures d’encouragement

Mais elle veut d’autres façons d’y parvenir que les initiants. Ainsi contrairement à l’initiative, la commission ne veut pas interdire les carburants et combustibles fossiles dès 2050. Elle plaide plutôt pour des mesures concrètes à mettre en place progressivement. Ainsi d’ici 28 ans, les secteurs du bâtiment et des transports ne devront plus émettre de CO2, et celui de l’industrie devra réduire ses émissions de 90%, explique-t-elle. Un objectif intermédiaire est aussi fixé: ainsi la Suisse devra réduire ses émissions de 75% par rapport à 1990 d’ici 2040. Et les émissions restantes devront être compensées par les émissions dites négatives.