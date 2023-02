CFF: «Le contrôleur m’a humiliée alors que j’avais payé mon billet»

Le billet avait bien été acheté, mais l’application était reliée à un autre nom. 20min/Marvin Ancian (photo d’illustration)

C’est un trajet qui lui aura coûté cher, en argent et en émotions. Alors que Léandra* voyageait avec sa fille entre Neuchâtel et Lausanne la semaine dernière, le contrôleur s’est attardé sur leurs billets. «Je les avais pourtant bien achetés avant le départ du train», rapporte-t-elle. Mais, peu habituée à ce type d’achats en ligne, Léandra avait fait deux erreurs.

Elle a d’abord payé par Twint son propre titre de transport. Mais, partageant son compte avec son mari, elle n’a pas réalisé que c’était le nom de celui-ci qui s’affichait sur son ticket. Elle a ensuite aidé sa fille à acheter le sien sur l’application CFF, mais elle était connectée au nom de son frère, et c’est donc celui-ci qui s’est affiché.

Humiliation douloureuse

«Le contrôleur nous a pris pour des voleuses et nous a fait la leçon: il nous a dit que nous n’avions pas de billet valable et qu’il fallait soit en acheter un nouveau, soit payer une amende. Il a ajouté que nous pouvions nous estimer heureuses qu’il ne nous dénonce pas à la police pour usurpation d’identité. Tous les passagers nous regardaient, c’était affreux. J’avais tellement honte», raconte Léandra, prête à brandir son livret de famille pour attester de sa bonne foi. «J’ai déjà été contrôlée dans des conditions similaires sans problème, et pleins de gens à qui j’en ai parlé font de même», ajoute-t-elle.

Choquée, cette Fribourgeoise s’est rendue au guichet. On lui a répondu que, bien qu’elle soit effectivement en tort, on aurait pu être plus tolérant avec elle, et qu’elle pouvait téléphoner au service des amendes qui ferait certainement un geste. Ce qu’elle a fait, pour se heurter à un mur: on a bien accepté d’annuler le supplément pour les billets portant de faux noms, mais l’amende, elle, devait rester.

Éviter un double scan du ticket

Contactés, les CFF ont accepté de faire partiellement machine arrière. «Nous regrettons la mésaventure qui est arrivée à cette cliente. Nos services ont pris contact pour lui offrir un geste commercial», répond Sabine Baumgartner, porte-parole des CFF.

Elle rappelle cependant la directive : «Les e-tickets sont personnels et non transmissibles, uniquement valables accompagnés d’une pièce d’identité.» Ce qui n’est pas le cas des billets achetés au guichet, «car ils sont imprimés sur des titres qui ne peuvent pas être reproduits. En revanche, les billets en ligne sur papier blanc ou les captures d’écran de billets mobiles pourraient être transmis. Afin d’éviter de tels abus, les billets en ligne et pour mobile sont personnalisés.»

*prénom d’emprunt

Règle peu connue mais appliquée depuis longtemps La mésaventure vécue par Léandra prend beaucoup de gens par surprise, mais en réalité, cette règle existe depuis longtemps et dans tous les transports publics de Suisse. Cette voyageuse n’est pas la première à y être confrontée dans la douleur: en 2018, c’est un jeune de 15 ans qui avait reçu une prune de 340 fr. dans le métro lausannois pour un ticket SMS acheté et envoyé par son père parce qu’il n’avait plus de crédit sur son téléphone. En 2017 déjà, deux passagers dont l’un avait voulu rendre service à l’autre en lui achetant son billet, en plus de son abonnement général, avaient écopé d’une amende qu’ils avaient finalement pu faire sauter par «souplesse commerciale» des CFF.