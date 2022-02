Berne : Le «convoi pour la liberté» n’est pas parvenu à bloquer la capitale

Appelés à s’inspirer du mouvement qui perturbe la capitale canadienne Ottawa, des opposants aux mesures sanitaires se sont rendus à Berne, mais ils n’ont pas pu accéder à la place fédérale.

Ils appelaient au «retrait immédiat de toutes les restrictions» et à la «fin de l’état d’urgence illégal et injustifié qui suspend la constitution, l’état de droit et les droits de l’homme tout en imposant une dictature tyrannique»: des opposants aux mesures avaient lancé un appel pour un «convoi pour la liberté» ce lundi, où un cortège de voitures et de camions devait se diriger vers la place Fédérale à Berne. Mais les habitants bernois n’auront été que peu impactés par la démarche.