Royaume-Uni : Le copilote n’a pas passé son dernier test: l’avion fait demi-tour

Le pilote d’un Airbus reliant Londres à New York, lundi, a dû retourner à Heathrow, après avoir découvert que son voisin dans le cockpit n’était pas à jour dans sa formation.

Scène surréaliste dans un Airbus A330 de la compagnie Virgin Atlantic qui reliait Londres à New York, lundi. Après une quarantaine de minutes de vol, l’avion était en train de survoler l’Irlande quand le commandant de bord a appris que son copilote n’avait pas encore passé le dernier test parachevant sa formation. Du coup, l’appareil a dû faire demi-tour en catastrophe et poireauter sur le tarmac à Heathrow, le temps de trouver un remplaçant qualifié. Les quelque 300 passagers sont arrivés à New York avec près de trois heures de retard.

La compagnie aérienne a expliqué que cette incroyable bourde était due à «une erreur de tournus» et a présenté ses excuses. Elle a par ailleurs affirmé que la sécurité des passagers n’avait pas été compromise, les deux pilotes étant en possession d’une licence en bonne et due forme. Or, l’ambiance à bord était bien loin de la franche rigolade: «On aurait pu couper la tension dans le cockpit avec un couteau. (…) Le capitaine n’a eu d’autre choix que de retourner à Heathrow. (…) C’était embarrassant pour tout le monde et les passagers étaient furieux», raconte une source au «Sun».