Les propriétaires de Chanel sont à la tête de la plus grande fortune de Suisse

Les 300 plus riches de Suisse : Le copropriétaire de Chanel détrône l’empire Roche

Exit la pharma, bonjour le luxe. Gérard Wertheimer, copropriétaire à 49% de la marque Chanel (son frère Alain, domicilié aux États-Unis, en possède 51%) est désormais à la tête de la plus grande fortune du pays, selon le nouveau classement des 300 plus riches de Suisse, établi par «Bilan». Avec un patrimoine de 38 à 39 milliards de francs, Gérard Wertheimer, qui réside à Genève, détrône ainsi la famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé (30 à 31 milliards de fortune), qui possède le groupe pharmaceutique Roche et caracolait en tête du top 10.