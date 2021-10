Lausanne – Le «corbeau» n’a pas trouvé grace devant le tribunal

Lausanne : Le «corbeau» n’a pas trouvé grâce devant le tribunal

La justice a maintenu la condamnation de Fabien Dunand. Elle a même retiré le sursis. L’ex-journaliste avait affirmé anonymement que le groupe Orllati polluait les eaux du Gros-de-Vaud.

L’ex-syndic de Servion avait également été reconnu coupable de menaces alarmant la population et de calomnie à l’égard de l’ex-conseillère d’État Jacqueline de Quattro. Fabien Dunand devra en outre toujours s’acquitter des frais d’honoraires de l’élue (environ 15 000 francs) et du groupe Orllati (quelque 12 000 francs), précise «24 heures». Pour rappel, entre fin 2016 et début 2017, Fabien Dunand avait adressé des courriers anonymes aux médias et à des élus, se muant en «corbeau» de l’affaire.