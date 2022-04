Football : Le corner le plus malin de l’année

Un joueur équatorien a inscrit un but plein de malice sur corner. Depuis vendredi, il fait le tour du monde.

Lors du match qui opposait son équipe à la formation uruguayenne des Montevideo Wanderers, Damian Diaz s’est particulièrement distingué. Après avoir raté lamentablement un penalty en tentant une panenka captée par le gardien avec toute la facilité du monde, Díaz s’est rattrapé trois minutes plus tard en inscrivant ce but merveilleux. Voyez plutôt.

L’origine du «but olympique»

En Amérique latine et en Espagne, ce type de but sur corner direct est appelé un «but olympique», en référence à un match de 1924 entre l’Argentine et l’Uruguay, championne olympique en titre à cette date-là. Un joueur argentin nommé Cesáreo Onzari était parvenu à marquer de la sorte. Le but s’était fait alors connaître comme «le but d’Onzari aux Olympiques» avant de se faire rebaptiser plus sobrement «but olympique».