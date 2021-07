DIRECTRICE DU PRIX PRITZKER - «Le coronavirus a davantage changé les gens que l’architecture»

D’après Martha Thorne, l’architecture nous concerne tous: «Une bonne architecture est davantage que simplement fonctionnelle: elle détermine la façon dont nous nous sentons dans un espace.» L’Américaine à la tête du prix Pritzker, dit le Nobel de l’Architecture, est sensible à la manière avec laquelle les architectes répondent aux problématiques de notre temps en utilisant le design. Dans ce secteur industriel, comme pour tout ou patrie de notre société, il y a un avant et un après Covid.

Le coronavirus a changé beaucoup de choses. Dans quelle mesure la pandémie a-t-elle influencé l’architecture? La pandémie a davantage changé les gens que l’architecture. Mais, comme nous étions confinés chez nous, nous avons pris conscience de l’importance de nos espaces de vie personnels et de l’influence qu’ils ont sur notre bien-être. Les mesures de distanciation sociale nous ont également montré que les espaces publics doivent être plus polyvalents.

Quels changements constatez-vous dans l’urbanisme, notamment en lien avec le coronavirus?

Je souhaite davantage plus de souplesse au niveau de la répartition des zones de construction. En temps normal, le service de l’urbanisme autorise la construction de bâtiments dans un but bien précis, notamment pour des logements, des commerces, etc. Pendant la pandémie, nous avons constaté que cette répartition complique le quotidien, voire le rend impossible. Ne serait-ce pas bien mieux de pouvoir passer directement de son appartement à un espace de coworking, de satisfaire tous nos besoins à distance de marche au lieu de devoir utiliser un moyen de transport à chaque fois?