Adecco ajoute qu’un rétablissement s’est opéré après le premier confinement. Il a toutefois été «freiné par les restrictions et les incertitudes liées à la deuxième vague d’infections», a souligné Monica Dell’Anna, la directrice générale d’Adecco Suisse.

Différences régionales

Si l’agglomération zurichoise, c’est parce qu’elle concentre la majeure partie du marché de l’emploi en Suisse. Ainsi que l’explique Anna von Ow, du Moniteur du marché de l’emploi Suisse, la région a été «touchée particulièrement fort par la réduction de la mobilité et le retour de nombreux employés au télétravail. Le recul des flux de pendulaires a entraîné celui de la consommation privée dans les villes.»

Des différences notables apparaissent entre les grandes régions en Suisse: ce sont le Nord-Ouest (-9%) et la Suisse centrale (-7%) qui ont le mieux résisté.

Les métiers techniques et informatiques ont subi la plus forte chute par rapport à l’année précédente (-25%). Les autres professions touchées se trouvent dans les secteurs de l’immobilier et de la construction ou dans les transports, ajoute Anna von Ow.