Le coronavirus a tué plus de 250'000 personnes

Les États-Unis s'attendent à 100'000 morts dès le mois de juin tandis que le confinement s'assouplit en Europe.

Plus d'un quart de million de personnes ont succombé au nouveau coronavirus depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP, mais le reflux apparent de la pandémie incite de plus en plus de pays, en particulier en Europe, à alléger les restrictions imposées aux populations.

«J'avais hâte de pouvoir ressortir, reprendre une vie sociale et me faire tailler la barbe pour ne plus ressembler à un ours», plaisante Alexis Protopappas, à Athènes. Portugal, Serbie, Belgique, Autriche, Turquie, Israël, Nigeria ou encore Tunisie et Liban ont également pris le chemin d'une plus grande liberté de mouvements. Avec parcimonie. «Nous venons de traverser un mois de faim et de peine. Maintenant je peux à nouveau gagner de l'argent et nourrir ma famille», s'est réjoui Ganiyu Ayinla, chauffeur de minibus à Lagos.