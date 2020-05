Actualisé 29.04.2020 à 07:24

Etats-Unis

Le coronavirus a tué plus que la guerre du Vietnam

Le bilan des décès causés par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués pendant la guerre du Vietnam, un cap symbolique franchi mardi alors que Paris et Madrid présentaient des plans prudents de sortie du confinement.

Au total dans le monde, plus de trois millions de personnes ont été diagnostiquées comme malades du Covid-19 et plus de 215’000 en sont mortes malgré le confinement de plus de la moitié des habitants de la planète.

Pays le plus touché, les Etats-Unis ont passé le cap du million de cas. Encore plus marquant, 58.350 personnes au moins y ont désormais succombé à la maladie, surnommée «l'ennemi invisible» par le président Donald Trump. C'est plus que les militaires américains tombés lors du conflit du Vietnam entre 1955 et 1975. Ironie du sort, le pays asiatique gère parfaitement la pandémie. Jeudi 23 avril, les autorités vietnamiennes ont autorisé certains commerces à rouvrir dans les villes de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Ler pays a enregistré zéro mort et moins de 300 cas recensés.

Si elle continue sa course macabre, la pandémie a toutefois ralenti et plusieurs pays européens et Etats américains se sont engagés dans la voie d'un très timide et relatif retour à la normale, rouvrant ici les restaurants, là les fleuristes ou encore les écoles.

L'Etat de New York, épicentre de la pandémie, résiste aux sirènes du déconfinement et ne s'y engagera pas avant le 15 mai. «L'émotion ne peut pas guider le processus», a jugé mardi son gouverneur Andrew Cuomo en appelant à se concentrer sur des indicateurs rationnels.

Des Etats moins affectés, comme la Géorgie, ont déjà rouvert certains commerces, le Texas doit faire de même vendredi et l'Alabama prévoit de rouvrir ses plages en fin de semaine.

Le président Donald Trump a fait savoir qu'il allait ordonner aux producteurs de viande de maintenir leurs activités sur fond de craintes de pénurie, plusieurs abattoirs ayant fermé après la contamination de salariés.

Pour le reste, il s'est fait discret, après des propos malheureux la semaine dernière sur de possibles injections de «désinfectant».

Plus consensuel, un escadron de l'armée de l'air et un autre de la marine ont survolé New York et ses environs pour rendre hommage aux soignants.