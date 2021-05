Pandémie : Le coronavirus, ce véritable «Tchernobyl du XXIe siècle»

Dans un rapport, des experts indépendants mandatés par l’OMS reviennent mercredi sur la gestion de la crise qui frappe le monde, estimant qu’elle aurait pu être évitée.

La pandémie de Covid-19 qui a tué plus de 3,3 millions de personnes, en a infecté des dizaines de millions d’autres et a terrassé l’économie mondiale «aurait pu être évitée», selon des experts indépendants mandatés par l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Dans un rapport publié mercredi, ils dénoncent ce véritable «Tchernobyl du XXIe siècle» et réclament d’urgence de vastes réformes des systèmes d’alerte et de prévention. «La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui aurait pu être évitée», a déclaré l’une des coprésidentes de ce panel, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria.

Pas un seul coupable

S’il est sévère, le rapport ne pointe pas du doigt un seul coupable. Contrairement à l’ancien président américain Donald Trump, pour qui la Chine et l’OMS, qu’il jugeait trop à la botte de Pékin, étaient les seules responsables du désastre sanitaire et économique dans lequel se trouve le monde. Au contraire, «cette situation est due à une myriade d’échecs, de lacunes et de retards dans la préparation et la réponse» à la pandémie, a souligné Mme Sirleaf, en conférence de presse.