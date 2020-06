Technologie

Le coronavirus dope le télétravail, le télétravail dope Logitech

La crise sanitaire qui frappe le monde entier depuis le début du printemps fait les affaires de la multinationale suisse Logitech, spécialisée dans la production de claviers, souris, casques, webcams et autres périphériques informatiques.

À quelque chose, malheur est bon. Président-directeur général (PDG) de l’entreprise créée à Apples (VD) et basée à Lausanne, Bracken Darrell ne dira pas le contraire. Dans une interview en vidéo avec Le Temps , l’Américain a admis que la hausse exponentielle du télétravail fait les affaires de Logitech. La multinationale spécialisée dans la production de périphériques informatiques ( souris, claviers, webcams, casques, haut-parleurs…) est en train de battre tous ses records: chiffre d’affaires en hausse de 14% entre janvier et mars, vente de caméras en hausse de 60%, bénéfice net multiplié par cinq.

Ce coup du sort inattendu s’est amorcé quand tous les employés de Logitech à travers le monde ont dû quitter leurs bureaux le vendredi 13 mars, jour de chance pour la multinationale. Mais en ce moment-là, Bracken Darell l’ignorait encore et il craignait même le pire. «Un jour, je me suis assis dans ma cuisine et j’ai pleuré en pensant au mal que cette crise allait causer à des milliards de personnes», a déclaré le PDG de Logitech.