Suisse romande

Le coronavirus dope l’utilisation du vélo

Selon Pro Velo, le nombre de cyclistes sur les routes suisses pendant la pandémie avait triplé par rapport à la phase d’avant-confinement.

Enormément de vélos à réparer

Plusieurs villes et cantons ont décidé d’étendre – parfois provisoirement – leurs pistes et bandes cyclables pour accompagner le déconfinement et ainsi limiter le recours à la voiture. La mesure a fait polémique à Genève, qui a réagi très rapidement. Elle n’a guère soulevé de critiques dans le canton de Vaud qui compte créer plus de 100 km de bandes cyclables provisoires durant l’été.