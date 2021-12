Finances privées en 2022 – Le coronavirus et l’inflation pèsent sur le moral des Suisses

«On lutte généralement contre l’inflation avec des taux d’intérêt plus élevés, ce qui entraîne une hausse des loyers et des taux hypothécaires», commente Michael Kuhn, expert Consumer Finance.

Autre source d’inquiétude: l’inflation

La persistance de la hausse des prix est une autre source de préoccupations pour les Suissesses et les Suisses: la menace d’inflation cause un peu, voire beaucoup de souci pour 81% d’entre eux. Les foyers disposant d’un revenu brut inférieur ou égal à 4000 francs craignent particulièrement les répercussions négatives sur leurs finances. Les personnes de cette catégorie de revenus sont en effet bien plus nombreuses à s’inquiéter (45%) que les personnes au revenu compris entre 4000 et 8000 francs (34%) ou supérieur à 8000 francs (28%).