Pandémie

Uber Suisse a perdu 40% de recettes à cause du virus

Uber Suisse attend beaucoup de la journée de samedi qui marquera un tournant dans la crise en Suisse, avec la réouverture des bars. Le groupe pense que les habitudes des utilisateurs n’ont pas trop changé malgré la pandémie,

L’espoir de jours meilleurs

Uber affirme avoir soutenu ses chauffeurs afin que ceux-ci puissent traverser la crise sans trop de dégâts. Parmi les mesures déployées par le groupe californien figure un dédommagement de 40 francs pour l’installation d’une paroi de protection dans le véhicule et l’achat de produits sanitaires (masques, gel hydroalcoolique).

Une couverture perte de gain pour maladie et accidents de 14 jours leur a été également proposée durant l'état d'urgence, assortie d’une éventuelle prolongation d’une semaine au cas par cas. Les chauffeurs d’Uber étant considérés comme indépendants, aucune statistique n’existe sur le nombre de personnes ayant abandonné leurs activités durant la crise.

La journée de samedi marquera un tournant dans la crise pour Uber en Suisse, avec la réouverture des bars. Un sondage mené auprès de 700 utilisateurs (sur 430’000 dans le pays) place le géant du VTC en tête des solutions préférées pour rentrer à la maison après une virée nocturne, devant la marche et la voiture personnelle.

La ville d’Olten desservie

Cette enquête démontre que les habitudes des utilisateurs n’ont pas trop changé malgré la pandémie, avec une forte majorité de sondés – plus de 70% – voulant recourir aux services VTC d’Uber ces prochains jours, semaines ou mois.

Afin d’entrer dans cette «nouvelle réalité» du bon pied, le géant californien va étendre ses activités ou certaines offres à de nouvelles villes en Suisse. Cette semaine, les chauffeurs d’Uber investiront Olten, la dixième ville couverte après Zurich (2013), Genève, Bâle (2014), Lausanne (2015), Lucerne, Winterthour, Baden, Zoug (2019) et Berne (2020).

L’option Uber Green – soit des courses VTC avec des véhicules électriques ou hybrides – est désormais disponible à Genève, Bâle et Lausanne. Les utilisateurs de Genève et Bâle prêts à payer leurs courses 20 à 30% plus cher moyennant une voiture de catégorie supérieure auront accès dès le 10 juin à l’offre Uber Comfort.