Meubles : Le coronavirus fait mal à Ikea

Le groupe suédois a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires annuel en raison des fermetures temporaires de magasins provoquées par le coronavirus.

Pour son exercice décalé (septembre 2019 – août 2020), le groupe aux 217’000 employés dans le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 39,6 milliards d’euros (42,7 milliards de francs), contre 41,3 milliards (44,5 milliards de francs) l’année précédente, a indiqué Inter Ikea Group, basée aux Pays-Bas et contrôlée par une holding.

Le nombre d’employés d’Ikea a atteint 217’000 personnes, soit 6000 de plus que l’année précédente, précise le groupe. Effet du coronavirus, les ventes en ligne, récemment lancées en Chine, ont bondi de 45% sur un an. Le groupe indique avoir passé le cap des 500 magasins et points de vente.