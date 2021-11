Le coronavirus infecte le placenta et est un danger pour le bébé

Des chercheurs suisses ont constaté que le virus attaquait le placenta et y proliférait, présentant de gros risques pour la mère et l’enfant.

Le virus attrapé par la mère infecte le placenta et s’y propage, pouvant toucher le fœtus. Getty Images/iStockphoto

De précédentes études avaient montré que le coronavirus était un danger pour les femmes enceintes, qui avaient 70% de risques de plus d’être infectées par rapport à la population générale du même âge. Cela peut nuire à leur santé mais également à celle du bébé. Mais on ignorait encore comment le virus agissait chez elles. Des scientifiques suisses viennent de le découvrir.

Les équipes de recherche du Dr Marco Alves de l’Institut de Virologie et d’Immunologie (IVI) à Berne et du professeur David Baud du CHUV ont pu déterminer que les cellules du placenta humain pouvaient être infectées par le SARS-CoV-2. Puis le virus pouvait y proliférer et infecter les cellules placentaires voisines. Des résultats qui viennent d’être publiés dans «Cell Reports Medicine».

Le virus peut passer dans le fœtus

«C’est une avancée majeure dans notre compréhension du Covid pendant la grossesse» explique Marco Alves, dans un communiqué du Département fédéral de l’Intérieur. «Des milliers de particules virales infectieuses peuvent rapidement être produites dans le placenta. De plus nous avons observé que l’expression du récepteur au SARS-CoV-2 dans le placenta est très variable et propre à chaque grossesse, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a parfois passage du virus chez le fœtus».

Une mère infectée a un risque d’évolution sévère et d’être admise aux soins intensifs accru de 5 à 10%, selon David Baud, chef du Service d’obstétrique du CHUV. Et le risque d’un accouchement prématuré augmente de 2 à 3 fois. Le risque de la mort du fœtus in utero augmente également de deux à trois fois si la maman est infectée. Ce qui fait que les femmes enceintes et leurs fœtus sont considérés comme étant particulièrement vulnérables au coronavirus.

Vaccin fortement recommandé