Suisse : Le coronavirus ne devrait pas avoir d’impact financier à long terme

Au cours des trente prochaines années, les budgets publics seront «notablement affectés par le vieillissement de la population».

Le Département fédéral des finances (DFF) a publié ce mardi son rapport «Perspectives à long terme des finances en Suisse, 2021». Le vieillissement de la population et le changement climatique auront des conséquences plus graves que la crise du coronavirus.

Pensé pour «mettre en évidence l’effet des tendances démographiques sur les finances des collectivités publiques», le rapport dévoile que le vieillissement de la population impactera ces dernières jusqu’en 2050. Suite au «départ à la retraite des personnes de la génération du baby-boom, ses répercussions seront particulièrement manifestes jusqu’en 2035» et s’observeront surtout dans les domaines de la prévoyance vieillesse et de la santé, précise le communiqué. Les dépenses devraient ainsi augmenter et accroître par conséquent l’endettement de l’État.