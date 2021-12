Le coronavirus remet en question la crédibilité de Boris Johnson

Soupçons autour de son appartement

La commission avait lancé une enquête en avril, pour examiner d’éventuelles infractions liées aux travaux réalisés dans l’appartement que Boris Johnson occupe avec son épouse Carrie Symonds au 11 Downing Street, plus spacieux que le 10, siège de sa résidence officielle. Le Parti conservateur avait reçu un don de 67’801,72 livres sterling (soit plus de 82’000 francs) d’une société. Sur ce montant, seules 15’000 livres ont été déclarées comme un don par le parti. Or «le montant total était un don et aurait dû être signalé à la commission», a souligné cette dernière. Boris Johnson avait assuré au Parlement, en avril dernier, avoir «payé personnellement la rénovation», sans préciser avoir bénéficié d’un don ensuite remboursé.