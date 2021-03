France : Le corps d’Anne-Frédéric retrouvé dans la Seine

L’enseignante qui avait disparu le 21 février en faisant son jogging est décédée. Son cadavre a été retrouvé jeudi matin.

«Un corps qui vient de tomber à l'eau»

Le procureur de la République de Pontoise a précisé, dans un communiqué, que la dépouille portait «une tenue de sport correspondant aux éléments d'identification de Mme Anne-Frédéric Obszynski (...) Des bijoux et une clef de voiture avec porte-clef caractéristiques ont été retrouvés sur elle». Les enquêteurs vont désormais tenter de déterminer les causes du décès d’Anne-Frédéric et comprendre pourquoi elle a chuté dans la rivière.