France: Le corps de Karine Esquivillon retrouvé, son mari a avoué

Des propos incohérents

Michel Pialle et Karine Esquivillon, 54 ans, s’étaient mariés au début des années 2000. La victime avait cinq enfants, dont trois nés de son union avec le brocanteur. Le couple vivait dans une maison à Maché, en Vendée. Ces dernières semaines, les enquêteurs s’étaient focalisés sur le mari de la disparue, une personne décrite comme affabulatrice et manipulatrice, qui avait déjà été condamnée pour des faits d’escroquerie. À plusieurs reprises, le quinquagénaire s’est emmêlé les pinceaux dans ses témoignages et donné des indications peu cohérentes.

C’est surtout l’examen de l’activité des téléphones du couple qui s’est avérée cruciale. Selon «Le Parisien», les enquêteurs ont en effet découvert que l’appareil de Karine, retrouvé par hasard le 9 avril, à 3 km de chez elle, avait été éteint et rallumé plusieurs fois entre le 27 mars et le 9 avril. Or, à chaque fois que le téléphone avait été réactivé, il déclenchait les mêmes relais téléphoniques que l’appareil de Michel Pialle. Comme si une seule et même personne était en train de les manipuler. De plus, le téléphone de la disparue était toujours rallumé aux heures où les plus jeunes enfants du couple étaient à l’école.