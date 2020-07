Californie

Le corps de l’actrice Naya Rivera retrouvé dans le lac Piru

La star de la série «Glee» avait disparu la semaine dernière alors qu’elle avait embarqué sur un bateau avec son fils. Son corps a été repêché lundi.

Noyade accidentelle

Elle n’avait pas reparu et un important dispositif de recherches avait été déclenché le jour même, avec plongeurs et hélicoptères.

Selon la police, le fils de l’actrice avait été retrouvé endormi sur le bateau et porteur d’un gilet de sauvetage, quelques heures après leur départ. L’enfant a par la suite dit aux enquêteurs qu’il était allé nager avec sa mère dans le lac et que cette dernière l’avait aidé à remonter à bord. Il s’était alors «retourné et l’avait vue disparaître sous la surface de l’eau», a raconté le shérif.Selon Bill Ayub, les forts courants qui se manifestent parfois dans le lac Piru pourraient être à l’origine du drame. «Il est possible que le bateau ait commencé à dériver – il n’était pas ancré – et qu’elle ait eu assez d’énergie pour ramener son fils à bord mais pas assez pour se sauver elle-même», a-t-il dit.