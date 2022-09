Himalaya : Le corps de l’alpiniste disparue Hilaree Nelson retrouvé

Ascension ardue

Lundi, les hélicoptères n’ont pas pu voler et les secours sont rentrés bredouille, mardi. Dans une publication sur Instagram la semaine dernière, l’alpiniste racontait que l’ascension avait été particulièrement ardue en raison de la «pluie incessante» et des conditions dangereuses.

La carrière de cette alpiniste de 49 ans s’étend sur deux décennies et elle est décrite comme «la skieuse-alpiniste la plus prolifique de sa génération» par North Face. En 2012, elle fut la première femme à atteindre en 24 heures le sommet de l’Everest, la plus haute montagne du monde, et du mont voisin du Lhotse.