RDC : Le corps de l’ambassadeur italien tué dans une attaque arrive à Rome

Le corps de l’ambassadeur italien et celui de son garde du corps tués dans l’est de la République démocratique du Congo sont arrivés mardi soir à Rome, au lendemain de l’attaque attribuée par Kinshasa à des rebelles hutus rwandais qui démentent toute implication.

Un avion militaire, un Boeing 767, parti de l’aéroport de Goma, la capitale du Nord-Kivu, a atterri peu après 23 h 00 à l’aéroport de Ciampino, près de la capitale italienne, avec à son bord les corps du diplomate et du jeune carabinier dans des cercueils drapés du drapeau vert-blanc-rouge, selon la télévision publique Rai et l’agence de presse Ansa.

À Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l’ambassadeur pour «une visite de consolation» à sa veuve et aux jeunes orphelines. À Rome, le pape François a souligné «les qualités humaines et chrétiennes» de l’ambassadeur et a salué la mémoire des deux Italiens, «serviteurs de la paix et du droit».