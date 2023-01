Vietnam : Le corps de l’enfant tombé dans un trou de 35 mètres a été retrouvé

Tombé dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large et 35 mètres de profondeur le 31 décembre, le corps du garçon a été retrouvé.

Au Vietnam, les sauveteurs ont retrouvé et extrait vendredi le corps d’un garçon de 10 ans tombé il y a plusieurs semaines dans un profond puits sur un chantier de construction dans le sud du pays, ont indiqué vendredi les médias d’État.

Thai Ly Hao Nam avait chuté dans un pilier creux en béton d’à peine 25 centimètres de large et 35 mètres de profondeur, coulé pour la construction d’un nouveau pont, alors qu’il semblait chercher de la ferraille le 31 décembre. Les sauveteurs de la province de Dong Thap dans le delta du Mékong ont essayé de forer et de ramollir le sol environnant pour tenter de tirer le pilier vers le haut et d’extraire le jeune garçon, mais en vain.