Afrique : Le corps de l’ex-président angolais autopsié en Espagne

Le corps de Jose Eduardo dos Santos, mort vendredi à Barcelone, a été autopsié à la demande d’une de ses filles, qui juge son décès «suspicieux» et souhaite empêcher son enterrement en Angola.

L’ancien chef d’État avait quitté l’Angola pour Barcelone en avril 2019, officiellement pour raisons de santé. Son placement en soins intensifs, révélé par la presse, a mis au jour les vives tensions existant au sein de la famille dos Santos, notamment entre sa dernière épouse Ana Paula – une ex-hôtesse de l’air de 21 ans sa cadette – et sa fille Tchizé dos Santos, âgée de 44 ans.

Tchizé dos Santos, qui a porté plainte en Espagne quelques jours avant le décès pour «tentative d’homicide», accuse Ana Paula et le médecin personnel de son père d’être responsables de la détérioration de l’état de santé de l’ancien chef d’État. Elle assure que son père était séparé depuis longtemps d’Ana Paula.

Deuil national

«Depuis leur séparation en 2017 et jusqu’au mois d’avril dernier, Ana Paula n’avait pas rendu visite à Barcelone» à l’ancien président, a assuré Tchizé dos Santos dans un communiqué publié samedi par ses avocats. Or, «c’est depuis qu’elle est arrivée à Barcelone et s’est installée dans la maison» de l’ex-chef d’État «que sa santé s’est gravement détériorée», tant sur le plan physique que cognitif, ajoute-t-elle.